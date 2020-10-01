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01 октября 21:03
автор: Виктор Шарафудинов

Антон Миранчук: «Локомотив» должен выжимать максимум и выходить в евровесну

Железнодорожники в Лиге чемпионов сыграют в группе A c «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

«Группа очень сильная. Один из соперников нам уже очень хорошо знаком: каждый год «Атлетико»! Была возможность попасть в группу к «Аталанте» и сыграть против брата. Это было бы интересно, конечно, тем более в таком турнире, как Лига чемпионов! Но мы в группе А и должны выжимать максимум и показывать свой наилучший результат. И выходить в евровесну», – цитирует Миранчука официальный сайт клуба.

В прошлом году «Локомотив» дважды уступил «Атлетико» 0:2 на групповой стадии Лиги чемпионов, а весной 2018-го потерпел два крупных поражения от мадридской команды в 1/8 финала Лиги Европы (0:3 в гостях и 1:5 дома).

источник: ПФК «Локомотив»
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