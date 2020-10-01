Мусаев – о Лиге чемпионов: В каждом матче будем биться за максимальный результат

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после окончания жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Перед жеребьевкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники – высочайшего европейского уровня.

«Челси» – европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. «Севилья» – действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу победил «Интер» и «Манчестер Юнайтед». А «Ренн» показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции.

Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат», – сказал тренер клубной пресс-службе.