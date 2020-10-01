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01 октября 21:15
автор: Артур Гичунцев

Мусаев – о Лиге чемпионов: В каждом матче будем биться за максимальный результат

Его команде предстоит встретиться с «Челси», «Севильей» и французским «Ренном».

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после окончания жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Перед жеребьевкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники – высочайшего европейского уровня.

«Челси» – европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. «Севилья» – действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу победил «Интер» и «Манчестер Юнайтед». А «Ренн» показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции.

Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат», – сказал тренер клубной пресс-службе.

источник: ФК «Краснодар»
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