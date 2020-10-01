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01 октября 22:40
автор: Артур Гичунцев

Дуглас Сантос: «Зениту» досталась сильная группа

Питерский клуб сыграет с «Боруссией» Дортмунд, «Лацио» и «Брюгге».

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос дал комментарий клубной пресс-службе после окончания жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам досталась сильная группа. Все соперники очень квалифицированные, сложной будет каждая игра. Трудно выделить какую-то одну, ведь в Лиге чемпионов в принципе не бывает легких матчей.

В прошлом году у нас была сложная группа и в этом она точно такая же. Что нам нужно сделать, чтобы пройти дальше? Думаю, играть каждый матч, как если бы он был последним нашим шансом на выход в 1/8 финала», – сказал бразилец.

источник: «Советский спорт»
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