Дуглас Сантос: «Зениту» досталась сильная группа

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос дал комментарий клубной пресс-службе после окончания жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам досталась сильная группа. Все соперники очень квалифицированные, сложной будет каждая игра. Трудно выделить какую-то одну, ведь в Лиге чемпионов в принципе не бывает легких матчей.

В прошлом году у нас была сложная группа и в этом она точно такая же. Что нам нужно сделать, чтобы пройти дальше? Думаю, играть каждый матч, как если бы он был последним нашим шансом на выход в 1/8 финала», – сказал бразилец.