«Наша цель – выйти из группы». Малком высказался перед стартом Лиги чемпионов

Форвард «Зенита» Малком поделился эмоциями после окончания жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Наша цель – выйти из группы. И первое, что мы должны сделать – начать побеждать. Знаем, что будет непросто, но если мы сделаем свою работу хорошо, сможем пройти дальше.

Для меня очевидно, что не будет ни одной легкой игры, ведь в Лиге чемпионов нет слабых команд. Придется непросто, но мы должны думать только о своей игре и о том, как наилучшим образом провести каждый следующий матч, чтобы не повторился опыт прошлого розыгрыша.

Сейчас мы готовы к тому, чтобы выполнить все поставленные перед нами задачи», – сказал бразилец.