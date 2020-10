«Ливерпуль» уступил «Арсеналу» и покинул Кубок лиги

«Ливерпуль» – «Арсенал» – 0:0, пенальти – 4:5

«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк (Гомес, 61), Уильямс, Уильямс, Диогу Жота (Вейналдум, 76), Уилсон, Минамино, Груйич, Салах (Ориги, 61), Джонс, Милнер

«Арсенал»: Лено, Холдинг, Колашинац, Соареш, Габриэл, Уиллок, Себальос (Эль-Ненни, 68), Джака, Сака (Мэйтленд-Найлз, 86), Пепе, Нкетиа (Ляказетт, 82)

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5

Предупреждения: Минамино (15), Джака (51), Уилсон (75), Соареш (90)

Through to the quarter-final stage! ✅



🏆 #CarabaoCup