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02 октября 00:00
автор: Артур Гичунцев

«Ливерпуль» уступил «Арсеналу» и покинул Кубок лиги

Встреча прошла на «Энфилде».

«Ливерпуль» проиграл лондонскому «Арсеналу» в матче четвертого раунда Кубка английской лиги.

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались «канониоры» – 5:4.

Следующий соперник лондонского клуба определится в ходе жеребьевки.

Кубок лиги

Четвертый раунд

«Ливерпуль» – «Арсенал» – 0:0, пенальти – 4:5

«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк (Гомес, 61), Уильямс, Уильямс, Диогу Жота (Вейналдум, 76), Уилсон, Минамино, Груйич, Салах (Ориги, 61), Джонс, Милнер

«Арсенал»: Лено, Холдинг, Колашинац, Соареш, Габриэл, Уиллок, Себальос (Эль-Ненни, 68), Джака, Сака (Мэйтленд-Найлз, 86), Пепе, Нкетиа (Ляказетт, 82)

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5

Предупреждения: Минамино (15), Джака (51), Уилсон (75), Соареш (90)

источник: «Советский спорт»
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