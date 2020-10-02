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02 октября 01:12
автор: Артур Гичунцев

«Манчестер Сити» и «Арсенал» поспорят за полуфинал Кубка лиги

В прошлом сезоне «горожане» выиграли этот турнир, одолев в финале «Астон Виллу – 2:1.

Состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка английской лиги.

Так, действующий победитель турнира «Манчестер Сити» сыграет с лондонским «Арсеналом», который ранее выбил «Ливерпуль».

Другие пары выглядят так:

«Сток Сити» – «Тоттенхэм»

«Брентфорд» – «Ньюкасл»

«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед

источник: «Советский спорт»
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