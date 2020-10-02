«Манчестер Сити» и «Арсенал» поспорят за полуфинал Кубка лиги

Состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка английской лиги.
Так, действующий победитель турнира «Манчестер Сити» сыграет с лондонским «Арсеналом», который ранее выбил «Ливерпуль».
Другие пары выглядят так:
«Сток Сити» – «Тоттенхэм»
«Брентфорд» – «Ньюкасл»
Состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка английской лиги.
Так, действующий победитель турнира «Манчестер Сити» сыграет с лондонским «Арсеналом», который ранее выбил «Ливерпуль».
Другие пары выглядят так:
«Сток Сити» – «Тоттенхэм»
«Брентфорд» – «Ньюкасл»
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед
Some tasty ties in the Quarter-Finals!#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/MJ8ft9FbdI— Carabao Cup (@Carabao_Cup) October 1, 2020