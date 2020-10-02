Сергей Кирьяков: «Зенит» будет бороться с «Лацио» за второе место в группе

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков оценил шансы «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Боруссия» – однозначный фаворит этой группы. Очень мощная и быстрая команда с высоким уровнем исполнителей, которая является одним из лидеров бундеслиги. Она это доказала в недавнем матче Суперкубка страны, где при чуть большей доле везения вполне могла обыграть «Баварию».

Так что, думаю, тут пойдет борьба за второе место между «Лацио» и «Зенитом». И для питерцев матчи с римлянами станут ключевыми, хотя и «Брюгге» нельзя сбрасывать со счетов, и к бельгийцам команде Сергея Семака необходимо отнестись с максимальной серьезностью», – цитируют Кирьякова Известия.