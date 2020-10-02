Максим Деменко: «Краснодар» может замахнуться на выход в плей-офф Лиги чемпионов

– «Челси» – безусловный топ-клуб, но в группе его можно обыгрывать или хотя бы брать очки. «Севилья» выиграла Лигу Европы, но «Краснодар» пару лет назад уже обыгрывал ее, поэтому позитивный опыт есть. «Ренн» – крайне непростая и крепкая команда. Поэтому при определенной доле удачи можно даже замахнуться на выход в плей-офф Лиги чемпионов, – цитируют Деменко «Известия».

Напомним, что подопечные Мурада Мусаева по итогам двух матчей раунда плей-офф обыграли ПАОК (2:1, 2:1) и впервые в своей истории вышли в групповой этап Лиги чемпионов, где сыграют в одной группе с «Челси», «Севильей» и «Ренном». Первые встречи состоятся 20-го, либо 21 октября.