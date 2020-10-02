Григорий Иванов – об игре с ЦСКА: «Урал» уже доказал, что способен биться на равных с фаворитами РПЛ

– Мы настраиваемся на каждый матч с максимальной отдачей. В этом сезоне команда уже не раз показала, что способна биться на равных с фаворитами и отбирать у них очки, о чем свидетельствуют игры с «Локомотивом» (1:1), «Краснодаром» (1:0) и «Зенитом» (1:1). Поэтому мы хотим также порадовать наших болельщиков и в матче с ЦСКА, – цитируют Иванова «Известия».

Напомним, что встреча с армейским клубом состоится 3 октября в Екатеринбурге. После девяти туров подопечные Юрия Матвеева располагаются на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 10 очков. Что касается его соперника, то москвичи идут четвертыми с 16 очками.