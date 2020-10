Вингер «Аталанты» Траоре не перейдет в «Манчестер Юнайтед»

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, 18-летний ивуариец проведет ближайший сезон в аренде в «Парме».

Ранее сообщалось, что «МЮ» рассматривал футболиста в качестве альтернативы Джейдону Санчо из дортмундской «Боруссии».

Траоре находится в клубной системе «Аталанты» с июля 2015 года. За молодежные команды он принял участие в 96 матчах, забил 38 голов и отдал 24 ассиста. В основном составе «бергамасков» игрок дебютировал в прошлом сезоне, отличившись одним забитым мячом в трех встречах.

Amad Traoré (young talent born in 2002) from Atalanta to Parma on loan until June 2021, agreement reached after Manchester United links. 🚨 @SkySport #transfers