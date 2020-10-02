«Наполи» оказался в списке претендентов на Бакайоко

Согласно информации сайта журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, 26-летний француз был близок к возвращению в «Милан», за который он выступал в сезоне-2018/19, однако «россонери» отказались от этого трансфера из-за высокой стоимости игрока.

Теперь на футболиста претендует «Наполи» – в приобретении полузащитника заинтересован лично главный тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо, работавший с французом в «Милане». Также за ситуацией вокруг Бакайоко следят «ПСЖ» и «Герта».

«Челси» купил Бакайоко у «Монако» летом 2017 года за 40 миллионов евро. За лондонцев он провел 43 матча, забил три гола и отдал три ассиста. Его контракт с командой действует до конца июня 2022-го.