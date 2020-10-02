«ПСЖ» хочет договориться с «Лионом» о подписании Ауара следующим летом

Как утверждает L'Equipe, 22-летнего француза намерен приобрести «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что президент парижан Нассер Аль-Хелайфи провел тайную встречу с президентом «Лиона» Жаном-Мишелем Ола и обсудил подробности будущей сделки.

Ранее стало известно, что «ткачи» отвергли предложение «Арсенала» по игроку в размере 40 миллионов евро.

Ауар является воспитанником академии «Лиона». За взрослую команду он провел 140 матчей, забил 24 гола и отдал 27 ассистов. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.