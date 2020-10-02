Эриксен может оказаться в «ПСЖ»

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, спортивный директор парижан Леонардо обсудил с агентом 28-летнего датчанина возможный переход игрока во французский клуб.

Отмечается, что итальянская команда не намерена расставаться со своим футболистом в нынешнее трансферное окно.

Эриксен перешел в «Интер» в январе этого года из «Тоттенхэма» за 27 миллионов евро, подписав четырехлетний контракт. С тех пор он провел за «нерадзурри» 28 матчей, забил четыре гола и отдал три ассиста