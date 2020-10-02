Тренер «Милана» Пиоли: От поражения «Риу Аве» нас отделяли считанные секунды

– В такой ситуации сложно контролировать свои эмоции, потому что от поражения в дополнительное время нас отделяли считанные секунды. Думаю, мы неплохо сыграли, но просто позволили застать себя врасплох при пропущенных мячах. Пенальти – это всегда лотерея. Мы действительно устояли, так как мы молодая команда, и было непросто доказать всем, что мы сможем добиться результата, – цитирует Пиоли Football Italia.

Напомним, что «Милан» в серии пенальти обыграл «Риу Аве» со счетом 9:8. В основное время команды обменялись забитыми мячами – в составе россонери гол забил Алексис Салемакерс. В дополнительной тридцатиминутке итальянцы были близки к поражению, пропустив на 91-й минуте, однако в самой концовке Хакан Чалханоглу удачно реализовал 11-метровый удар и довел дело до серии пенальти, где удачнее оказались подопечные Пиоли.

Сегодня, 2 октября состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Начало – в 14:00 мск.