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02 октября 11:58
автор: Владислав Корегин

Вячеслав Малафеев: «Зенит» способен обыгрывать «Лацио» и «Брюгге»

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев оценил перспективы петербургского клуба в групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, что вчера по итогам жеребьевки подопечные Сергея Семака попали в группу F, где сыграют против дортмундской «Боруссии», «Лацио» и «Брюгге». Первые матчи состоятся 20-го или 21 октября.

– Повезло ли «Зениту» со жребием? В сравнении с «Локомотивом» и «Краснодаром» – да. Но на групповой стадии слабых соперников не остается. Выделяется в этом квартете «Боруссия», а вот «Лацио» и «Брюгге» питерцы способны обыгрывать. Да и дортмундцам можно составить конкуренцию. Вопрос в том, предоставят ли немецкий клуб им такую возможность, – цитирует Малафеева RT.

В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» финишировал на четвертом месте в группе с «Лейпцигом», «Лионом» и «Бенфикой», набрав семь очков.

источник: «RT на русском»
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