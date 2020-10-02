Кирьяков не стал комментировать информацию о переговорах с «Динамо»

Российский тренер Сергей Кирьяков отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что ведет переговоры с московским «Динамо».

«Я никак не комментирую эту информацию», - цитирует специалиста News.ru.

Напомним, бывший главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков покинул команду 29 сентября, после поражения в девятом туре чемпионата России от «Химок» 0:1.

В настоящий момент динамовцы занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

50-летний Кирьяков в качестве главного тренера возглавлял юношеские сборные России различных возрастов, а также тульский «Арсенал».