Вячеслав Малафеев: Предположу, что «Краснодар» будет близок к выходу в плей-офф Лиги чемпионов

Команда Мурада Мусаева по итогам жеребьевки попала в группу E, где сыграет с «Челси», «Севильей» и «Ренном». Первые матчи состоятся 20-го или 21 октября.

– Если с «Ренном» «Краснодар» может бороться, то «Челси» и «Севилья» – команды более высокого уровня. Англичане и испанцы демонстрируют открытый футбол, поэтому матчи с ними могут получиться по-настоящему зрелищными. На этом фоне подопечные Мусаева способны себя проявить.

Думаю, команда все же займет третье место. Предположу, что южане окажутся близки к выходу в плей-офф и лишь на самую малость отстанут от «Севильи», – цитирует Малафеева RT.

Напомним, что «Краснодар» впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом сезоне южане выступали в Лиге Европы, заняв третье место в группе с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».