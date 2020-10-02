ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 октября 12:30
автор: Юрий Нечаев

Доменико Тедеско: Несмотря на все сложности, я полюбил Москву и «Спартак»

Специалист уже год работает в России.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел промежуточные итоги работы в московском клубе.

«Было много взлетов и падений. В первую очередь сказался коронавирус. Думаю, даже много десятилетий спустя все с легкостью вспомнят, как проводили 2020-й. Но, несмотря на сложности, я полюбил Москву, «Спартак» и всех, кто в него входит — команду, персонал. Это великолепный опыт», - цитирует специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года. Под его руководством команда провела 31 матч, одержала 16 побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела девять поражений.

В текущем сезоне красно-белые в девяти матчах набрали 20 очков и вместе с «Зенитом» возглавляют турнирную таблицу РПЛ.

источник: ФК «Спартак»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
5 признаков того, что б/у автомобиль находится в хорошем состоянииТрансфер в ледовом дерби, успехи за океаном и у моря, провалы и победы в футболе. Спортивные итоги сентябряЕС разрабатывает правила, заставящие крупные технологические компании делиться данными«Знаешь, я ненавижу русских и вообще славян»Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый остров
Александр Побегалов: В настоящий момент 14 футболистов «Шинника» находятся на карантине
Ярославцы пропустили несколько матчей из-за вспышки коронавируса.
02.10.2020 13:23
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Курс рубля обрушил трансферные перспективы «Локомотива»
История о том, как "Локомотив" решил подставить Манджукича с контрактом.
Дармиан пройдет сегодня медосмотр перед переходом в «Интер»
Правый защитник «Пармы» Маттео Дармиан близок к переходу в «Интер».
02.10.2020 13:18
Футбол
автор: Владислав Корегин
Доменико Тедеско: Я рад, что наша работа в «Спартаке» дает плоды
Красно-белые находятся во главе турнирной таблицы РПЛ.
02.10.2020 13:12
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Головин тренируется в индивидуальном порядке (видео)
Футболист не играет с 30 августа.
02.10.2020 12:57
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Чеферин похвалил РФС за проведение чемпионата России
В настоящий момент в первенстве проведено девять туров.
02.10.2020 12:47
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Доменико Тедеско: Несмотря на все сложности, я полюбил Москву и «Спартак»
Специалист уже год работает в России.
02.10.2020 12:30
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Вячеслав Малафеев: «Локомотив» при таком жребии может побороться только за третье место в группе
Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев подвел итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов для «Локомотива».
02.10.2020 12:23
Футбол
автор: Владислав Корегин
Вячеслав Малафеев: Предположу, что «Краснодар» будет близок к выходу в плей-офф Лиги чемпионов
Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев считает, что «Краснодар» сможет хорошо выступить в групповом этапе Лиги чемпионов.
02.10.2020 12:13
Футбол
автор: Владислав Корегин
Кирьяков не стал комментировать информацию о переговорах с «Динамо»
Последним местом работы специалиста был тульский «Арсенал».
02.10.2020 12:10
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Вячеслав Малафеев: «Зенит» способен обыгрывать «Лацио» и «Брюгге»
Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев оценил перспективы петербургского клуба в групповом этапе Лиги чемпионов.
02.10.2020 11:58
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика