Доменико Тедеско: Несмотря на все сложности, я полюбил Москву и «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел промежуточные итоги работы в московском клубе.

«Было много взлетов и падений. В первую очередь сказался коронавирус. Думаю, даже много десятилетий спустя все с легкостью вспомнят, как проводили 2020-й. Но, несмотря на сложности, я полюбил Москву, «Спартак» и всех, кто в него входит — команду, персонал. Это великолепный опыт», - цитирует специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года. Под его руководством команда провела 31 матч, одержала 16 побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела девять поражений.

В текущем сезоне красно-белые в девяти матчах набрали 20 очков и вместе с «Зенитом» возглавляют турнирную таблицу РПЛ.