Чеферин похвалил РФС за проведение чемпионата России

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отметил работу Российского футбольного союза (РФС) в условиях пандемии коронавируса.

«РФС может гордиться, поскольку ему удалось не только возобновить, но и с успехом завершить национальный чемпионат. Именно ваши решения, ваше быстрое реагирование и гибкость, ваши идеи и ваше доверие УЕФА произвели прорыв, сделавший невозможное возможным. Я хотел бы выразить благодарность РФС и лично его президенту Александру Дюкову не только за выдающиеся усилия и работу, но также за их неустанную поддержку», - цитирует Чеферина ТАСС.

Напомним, чемпионат России сезона-2019/20 был прерван из-за коронавируса 17 марта и возобновлен 19 июня.

В сезоне РПЛ-2020/21 сыграно девять туров, по итогам которых во главе турнирной таблицы расположились «Зенит» и «Спартак», набравшие по 20 очков.