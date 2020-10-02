Головин тренируется в индивидуальном порядке (видео)

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин продолжает восстанавливаться после травмы.

Футболист вернулся на поле, но пока работает в индивидуальном порядке. Фрагмент тренировки россиянина опубликовала клубная пресс-служба.

Bon chance Aleksandr et Caio 😅 pic.twitter.com/IlK7tPGCGW — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 2, 2020

Напомним, Головин получил травму в матче второго тура чемпионата Франции против «Меца» (1:0). В двух матчах текущего сезона россиянин отметился одной результативной передачей.