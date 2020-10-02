Доменико Тедеско: Я рад, что наша работа в «Спартаке» дает плоды

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил выступление команды в текущем сезоне.

«Именно успехи помогают команде поверить в себя. Я рад, что наша работа здесь дает плоды. Благодарен за это игрокам, без которых это было бы невозможно. Мы будем продолжать работать над собой. Прекрасно понимаем, что пока «Спартаку» далеко до идеала.

Впереди серьезная проверка — матч с «Зенитом». Это чемпион и обладатель Кубка России, участник Лиги чемпионов и команда с самым дорогим составом», - цитирует специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, в девяти турах спартаковцы одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражения. Красно-белые вместе с «Зенитом» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. В активе обеих команд по 20 очков.

3 октября лидеры первенства сыграют между собой в Москве.