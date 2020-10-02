ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 октября 13:23
автор: Юрий Нечаев

Александр Побегалов: В настоящий момент 14 футболистов «Шинника» находятся на карантине

Ярославцы пропустили несколько матчей из-за вспышки коронавируса.

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в команде.

«На сегодняшний момент 14 футболистов находятся на карантине, остальные тренируются по индивидуальному режиму. Очень надеемся, что наш гостевой матч 9 октября с брянским «Динамо» состоится. Более точную информацию будем знать не раньше 7 октября», - цитирует Побегалова ТАСС.

Напомним, из-за коронавируса были отменены матчи ярославского клуба против «Томи» в ФНЛ и «Знамени» в Кубке России. В обеих встреча «Шиннику» засчитано техническое поражение 0:3.

Также отменен матч ФНЛ против «Иртыша», который должен был состояться 4 октября.

В турнирной таблице первенства «Шинник» набрал девять очков и занимает 19-е место.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
7 причин, почему может быть отказано в регистрации автомобиля после покупки«Боруссия Дортмунд»: Фабрика звезд для топ клубов или все же нечто большее?Стоит ли покупать Б/У резину? - отвечаем на популярные вопросыБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый остров
В Ньоне завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Матчи начнутся 22 октября.
02.10.2020 14:48
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Цифры отвечают Талалаеву
Андрей Талалаев запутался в цифрах. Болельщики ему ответили.
ЦСКА узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы
Красно-синие станут единственным представителем России во втором по статусу еврокубке.
02.10.2020 14:40
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Кокорин не сыграет с «Зенитом» из-за травмы
Встреча состоится 3 октября.
02.10.2020 14:20
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Лукаку признан лучшим игроком Лиги Европы-2019/20
В Ньоне началась жеребьевка следующего розыгрыша турнира.
02.10.2020 14:11
Футбол
автор: Юрий Нечаев
РФС отчитался о доходах за 2019 год
По сравнению с прошлым годом доходы организации снизились на 619 миллионов рублей.
02.10.2020 13:55
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Спортивный директор «Химок»: Мы продолжаем вести переговоры со «Спартаком» по Мирзову
Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов подтвердил, что подмосковный клуб намерен арендовать атакующего полузащитника «Спартака» Резиуна Мирзова этой осенью.
02.10.2020 13:47
Футбол
автор: Владислав Корегин
Александр Самедов: Шансы «Спартака» и «Зенита» в очном противостоянии оцениваю как 50 на 50
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча десятого тура Российской Премьер-лиги между красно-белыми и «Зенитом».
02.10.2020 13:38
Футбол
автор: Владислав Корегин
Форвард «Уотфорда» Суарес стал игроком «Гранады»
Пресс-служба «Гранады» сообщила о подписании контракта с нападающим Луисом Суаресом.
02.10.2020 13:28
Футбол
автор: Владислав Корегин
Александр Побегалов: В настоящий момент 14 футболистов «Шинника» находятся на карантине
Ярославцы пропустили несколько матчей из-за вспышки коронавируса.
02.10.2020 13:23
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Дармиан пройдет сегодня медосмотр перед переходом в «Интер»
Правый защитник «Пармы» Маттео Дармиан близок к переходу в «Интер».
02.10.2020 13:18
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика