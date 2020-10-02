Александр Побегалов: В настоящий момент 14 футболистов «Шинника» находятся на карантине

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в команде.

«На сегодняшний момент 14 футболистов находятся на карантине, остальные тренируются по индивидуальному режиму. Очень надеемся, что наш гостевой матч 9 октября с брянским «Динамо» состоится. Более точную информацию будем знать не раньше 7 октября», - цитирует Побегалова ТАСС.

Напомним, из-за коронавируса были отменены матчи ярославского клуба против «Томи» в ФНЛ и «Знамени» в Кубке России. В обеих встреча «Шиннику» засчитано техническое поражение 0:3.

Также отменен матч ФНЛ против «Иртыша», который должен был состояться 4 октября.

В турнирной таблице первенства «Шинник» набрал девять очков и занимает 19-е место.