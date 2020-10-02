Александр Самедов: Шансы «Спартака» и «Зенита» в очном противостоянии оцениваю как 50 на 50

– Шансы, как и всегда в таких матчах, 50 на 50, это дерби. Примерно понятно, как будут играть «Зенит» и «Спартак». На первый план выходят оптимальные составы. Важно, кто из игроков основной обоймы лучше готов. В таких матчах сложно предугадать, будет максимум борьбы, – цитирует Самедова Sport24.

Напомним, что матч между командами состоится 3 октября в Москве. Начало встречи – в 19:00 мск.

После девяти туров «Спартак» делит с «Зенитом» первое место в турнирной таблице РПЛ, уступая петербургскому клубу лишь по дополнительным показателям (по 20 очков).