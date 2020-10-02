Кокорин не сыграет с «Зенитом» из-за травмы

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин пропустит матч 10-го тура РПЛ против «Зенита».

Главный тренер москвичей Доменико Тедеско на предматчевой пресс-конференции сообщил, что форвард получил травму и выбыл из строя на две недели.

Напомним, в девяти турах спартаковцы одержали шесть побед, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражения. Красно-белые вместе с «Зенитом» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. В активе обеих команд по 20 очков.

3 октября лидеры первенства сыграют между собой в Москве.