Доменико Тедеско: «Спартак» должен обыгрывать «Зенит», если хочет чего-то добиться в этом сезоне

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матче десятого тура чемпионата России против «Зенита».

«Зенит» — это очень хорошая команда. По сравнению с прошлым сезоном у них не так много изменений. Мы всегда одинаково ответственно подходим к каждой игре. Если говорить о дерби, то настрой всегда у нас особенный.

Это будет непростая игра, они чемпионы и обладатели Кубка, если мы хотим чего-то добиться в этом сезоне, то, конечно, нужно обыгрывать действующих чемпионов», - сказал специалист на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч «Спартак» - «Зенит» состоится 3 октября на «Открытие Арене» в Москве. Начало игры в 19:00 мск.

После девяти туров обе команды возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав по 20 очков.