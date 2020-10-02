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02 октября 15:17
автор: Юрий Нечаев

Рахимич - о жеребьевке Лиги Европы: Мне кажется, группа у ЦСКА проходимая

Красно-синие станут единственным представителем России во втором по статусу еврокубке.

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги Европы.

Столичные армейцы за выход в плей-офф турнира поспорят с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом».

«Жеребьевка нормальная. Мне кажется, группа проходимая, ЦСКА должен выходить из нее. Очень сложно сказать, кто будет главным конкурентом армейцев. Все команды равны по силе. Надеюсь, ЦСКА покажет свою силу. Мне кажется, они стали сильнее, чем в прошлом году. Надеюсь, команда покажет все свои качества и выйдет из группы», — сказал Рахимич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА остался единственным представителем России в Лиге Европы.

Групповой этап стартует 22 октября и завершится 10 декабря. Финал турнира должен пройти 26 мая в польском Гданьске.

Добавим, что в прошлом сезоне армейцы не смогли преодолеть групповую стадию Лиги Европы, заняв в своем квартете последнее, четвертое место.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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