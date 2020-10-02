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02 октября 15:34
автор: Юрий Нечаев

Валерий Газзаев: ЦСКА должен выходить в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе

Столичные армейцы являются единственными представителями России во втором по значимости еврокубке.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев уверен, что армейцы должны занимать первое место в своей группе в Лиге Европы.

В результате жеребьевки, которая состоялась сегодня в Ньоне, красно-синие попали в группу К, где сыграют с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом».

«ЦСКА является явным фаворитом, тут даже двух мнений быть не может. Конечно, не умоляя достоинств «Динамо» и «Фейеноорда», я считаю, что ЦСКА просто обязан выходить в следующий этап розыгрыша Лиги Европы с первого места. Никаких недооценок и переоценок не должно быть», — сказал Газзаев News.ru.

Напомним, групповой этап Лиги Европы стартует 22 октября и завершится 10 декабря. Финал турнира состоится 26 мая в польском Гданьске.

Добавим, что в прошлом сезоне армейцы не смогли преодолеть групповую стадию Лиги Европы, заняв в своем квартете последнее, четвертое место.

источник: News.ru
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