Гончаренко прокомментировал результат жеребьевки Лиги Европы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

В результате церемонии, которая состоялась сегодня в Ньоне, красно-синие попали в группу К, где сыграют с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом».

«Жизнь нас приучила даже в Лиге Европы не размышлять такими категориями, как удачный или неудачный жребий. Сейчас футбол выровнялся. Даже в Лиге Европы на стадии квалификации случаются сюрпризы — «Вольфсбург» вылетел, «Милан» был на грани. К любому сопернику надо относиться уважительно.

Мне мельком удалось посмотреть матч «Ференцварош» — «Динамо» Загреб. Они играли два года подряд, и в прошлый раз Загреб достаточно легко победил. Но в любом случае не может быть легкого матча с командой, которая попала в группу Лиги Европы, идя по пути Лиги чемпионов.

Что касается «Фейеноорда», то в Нидерландах сильный чемпионат, и братья Березуцкие нам все подробно про него расскажут. У них много организованных, дисциплинированных, быстрых футболистов. Это будет гимн атаке, поэтому выездная игра окажется достаточно тяжелой.