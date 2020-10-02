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02 октября 15:42
автор: Юрий Нечаев

Гончаренко прокомментировал результат жеребьевки Лиги Европы

Столичные армейцы являются единственными представителями России во втором по значимости еврокубке.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об итогах жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

В результате церемонии, которая состоялась сегодня в Ньоне, красно-синие попали в группу К, где сыграют с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом».

«Жизнь нас приучила даже в Лиге Европы не размышлять такими категориями, как удачный или неудачный жребий. Сейчас футбол выровнялся. Даже в Лиге Европы на стадии квалификации случаются сюрпризы — «Вольфсбург» вылетел, «Милан» был на грани. К любому сопернику надо относиться уважительно.

Мне мельком удалось посмотреть матч «Ференцварош» — «Динамо» Загреб. Они играли два года подряд, и в прошлый раз Загреб достаточно легко победил. Но в любом случае не может быть легкого матча с командой, которая попала в группу Лиги Европы, идя по пути Лиги чемпионов.

Что касается «Фейеноорда», то в Нидерландах сильный чемпионат, и братья Березуцкие нам все подробно про него расскажут. У них много организованных, дисциплинированных, быстрых футболистов. Это будет гимн атаке, поэтому выездная игра окажется достаточно тяжелой.

«Вольфсберг» — физически сильная, тактически грамотная команда. Исход матча будет зависеть от того, как мы найдем лазейки для атаки и как будем использовать свои шансы.

Будет интересно. Наша цель — выйти из группы и продолжить путь в весенней части Лиги Европы», - цитирует наставника клубная пресс-служба.

Напомним, групповой этап Лиги Европы стартует 22 октября и завершится 10 декабря. Финал турнира состоится 26 мая в польском Гданьске.

Добавим, что в прошлом сезоне армейцы не смогли преодолеть групповую стадию Лиги Европы, заняв в своем квартете последнее, четвертое место.

источник: ПФК ЦСКА
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