Влашич - о жеребьевке Лиги Европы: Я рад, что ЦСКА сыграет в Хорватии

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

В результате церемонии, которая состоялась сегодня в Ньоне, красно-синие попали в группу К, где сыграют с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом».

«В Лиге Европы не бывает легких групп. Но мы знаем свои сильные качества, мы можем играть с любым соперником. Я рад, что мы сыграем в Хорватии. Плюс я играл за «Хайдук», а это самый принципиальный соперник для «Динамо».

Всегда надо стараться занять первое место, на крайний случай — второе, чтобы выйти из группы и продолжить борьбу весной», - цитирует футболиста клубная пресс-служба.

Напомним, групповой этап Лиги Европы стартует 22 октября и завершится 10 декабря. Финал турнира состоится 26 мая в польском Гданьске.

Добавим, что в прошлом сезоне армейцы не смогли преодолеть групповую стадию Лиги Европы, заняв в своем квартете последнее, четвертое место.