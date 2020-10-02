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02 октября 17:08
автор: Юрий Нечаев

Хацкевич не полетел с «Ротором» в Уфу из-за проблем со здоровьем

Матч состоится завтра, 3 сентября.

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич не полетел вместе с командой на матч 10-го тура РПЛ против «Уфы».

«Главный тренер команды Александр Хацкевич не сможет принять участие в матче. В день вылета наставник почувствовал себя плохо, у него повышенное давление. Его обязанности будет временно исполнять старший тренер Максим Шацких», - сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

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«Ротор» отправился в Уфу ⠀ Сегодня днем сине-голубые из Международного аэропорта Волгоград вылетели на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ сезона 2020/2021. ⠀ К команде присоединились несколько игроков, которые получили второй подряд отрицательный результат теста на наличие коронавирусной инфекции. ⠀ Главный тренер команды Александр Хацкевич не сможет принять участие в матче. В день вылета наставник почувствовал себя плохо, у него повышенное давление. Его обязанности будет временно исполнять старший тренер Максим Шацких. ⠀ Завтра «Ротору» предстоит встретиться с футбольным клубом «Уфа». Игра пройдет на стадионе «Нефтяник» (ул. Комарова, 9, Уфа). Стартовый свисток в 15:00 (время волгоградское).

Публикация от СК «Ротор» (@fc.rotor)

Напомним, матч «Уфа» - «Ротор» состоится завтра, 3 октября. Начало игры в 14:00 мск.

После девяти туров соперники замыкают турнирную таблицу РПЛ. «Уфа» занимает 15-е место с пятью очками, «Ротор» - 16-й (два очка).

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