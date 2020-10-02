Хацкевич не полетел с «Ротором» в Уфу из-за проблем со здоровьем

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич не полетел вместе с командой на матч 10-го тура РПЛ против «Уфы».

«Главный тренер команды Александр Хацкевич не сможет принять участие в матче. В день вылета наставник почувствовал себя плохо, у него повышенное давление. Его обязанности будет временно исполнять старший тренер Максим Шацких», - сообщает пресс-служба волгоградского клуба.