Хацкевич не полетел с «Ротором» в Уфу из-за проблем со здоровьем

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич не полетел вместе с командой на матч 10-го тура РПЛ против «Уфы».
«Главный тренер команды Александр Хацкевич не сможет принять участие в матче. В день вылета наставник почувствовал себя плохо, у него повышенное давление. Его обязанности будет временно исполнять старший тренер Максим Шацких», - сообщает пресс-служба волгоградского клуба.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Ротор» отправился в Уфу ⠀ Сегодня днем сине-голубые из Международного аэропорта Волгоград вылетели на матч 10-го тура Тинькофф РПЛ сезона 2020/2021. ⠀ К команде присоединились несколько игроков, которые получили второй подряд отрицательный результат теста на наличие коронавирусной инфекции. ⠀ Главный тренер команды Александр Хацкевич не сможет принять участие в матче. В день вылета наставник почувствовал себя плохо, у него повышенное давление. Его обязанности будет временно исполнять старший тренер Максим Шацких. ⠀ Завтра «Ротору» предстоит встретиться с футбольным клубом «Уфа». Игра пройдет на стадионе «Нефтяник» (ул. Комарова, 9, Уфа). Стартовый свисток в 15:00 (время волгоградское).
Публикация от СК «Ротор» (@fc.rotor)