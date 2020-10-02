«Химки» арендовали Мирзова у «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов на правах аренды перешел в «Химки».
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба красно-белых.
Мирзов перешел в «Спартак» из «Ростова» в июле 2019 года. За московский клуб 27-летний футболист провел 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.
⚠️ Официально: полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов проведёт сезон 20/21 в аренде в «Химках».— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 2, 2020
Желаем Резиуану удачи в новой команде!