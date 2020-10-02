ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 октября 18:16
автор: Юрий Нечаев

«Химки» арендовали Мирзова у «Спартака»

В текущем сезоне футболист провел на поле лишь две минуты.

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов на правах аренды перешел в «Химки».

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба красно-белых.

Мирзов перешел в «Спартак» из «Ростова» в июле 2019 года. За московский клуб 27-летний футболист провел 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В России стартовали продажи Nissan Qashqai 2020 модельного годаАлександрова – в третьем круге «Ролан Гаррос»«Спартак» может вернуть прежнюю эмблемуТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый остров
Роман Зобнин: Я жду, когда «Спартак» купит правого защитника
Футболист вынужден выступать на непривычной для себя позиции.
02.10.2020 19:18
Футбол
автор: Юрий Нечаев
ЦСКА — клуб, где плакать нельзя. Откровения Кучаева
Кучаев: когда порвал «кресты», плакал в раздевалке. Мне сказали: «Иди отсюда, там поплачь»
Зоран Мамич: ЦСКА - отличная команда, которая вложила много денег в усиление состава
В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.
02.10.2020 19:01
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Максим Боков: «Зениту» будет очень непросто выйти в следующую стадию Лиги чемпионов
Бывший защитник «Зенита» оценил шансы команды на выход из группы Лиги чемпионов.
02.10.2020 18:53
Футбол
Щенников не сыграет с «Уралом» из-за травмы
Встреча состоится 3 сентября.
02.10.2020 18:45
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Дик Адвокат: «Фейеноорд» мог попасть в более сложную группу в Лиге Европы
Специалист хорошо знаком с российскими клубами.
02.10.2020 18:35
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Резиуан Мирзов: В «Химках» на меня рассчитывают, а я хочу помочь команде и показать себя
В пятницу полузащитник «Спартака» на правах аренды до конца текущего сезона перешел в «Химки».
02.10.2020 18:31
Футбол
«Химки» арендовали Мирзова у «Спартака»
В текущем сезоне футболист провел на поле лишь две минуты.
02.10.2020 18:16
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Хацкевич не полетел с «Ротором» в Уфу из-за проблем со здоровьем
Матч состоится завтра, 3 сентября.
02.10.2020 17:08
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Карвахаль может пропустить около двух месяцев из-за травмы колена
Футболист получил повреждение на тренировке.
02.10.2020 16:27
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Влашич - о жеребьевке Лиги Европы: Я рад, что ЦСКА сыграет в Хорватии
Столичные армейцы являются единственными представителями России во втором по значимости еврокубке.
02.10.2020 16:09
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика