Дик Адвокат: «Фейеноорд» мог попасть в более сложную группу в Лиге Европы

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги Европы.

Клуб из Нидерландов попал в квартет К, где сыграет с ЦСКА, загребским «Динамо» и австрийским «Вольфсбергом».

«Я рад результатам жеребьевки. Мы могли попасть в более сложную группу. Мы хотим выйти в плей-офф, иначе нет смысла участвовать.

ЦСКА играет в еврокубках почти каждый год. Этого достаточно, чтобы знать об их качествах. Если ведущие российские клубы хотят какого-то игрока, они просто платят за него», — цитирует Адвоката vi.nl.

Напомним, групповой этап Лиги Европы стартует 22 октября и завершится 10 декабря. Финал турнира состоится 26 мая в польском Гданьске.