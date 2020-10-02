Зоран Мамич: ЦСКА - отличная команда, которая вложила много денег в усиление состава

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич поделился мнением об итогах жеребьевки Лиги Европы.

Хорватский клуб попал в квартет К, где сыграет с ЦСКА, »Фейеноордом» и австрийским «Вольфсбергом».

«У нас хорошая, конкурентоспособная группа, в которой сыграют клубы с громкими именами. ЦСКА — отличная команда, главный конкурент «Зенита», команда, которая вложила много денег в усиление состава, которая отклонил серьезные предложения по Влашичу.

Мы постараемся добиться наилучшего результата. Я уверен, что «Динамо» может быть конкурентоспособным в этой группе», — цитирует специалиста HRT. Sport.

Напомним, групповой этап Лиги Европы стартует 22 октября и завершится 10 декабря. Финал турнира состоится 26 мая в польском Гданьске.