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02 октября 19:18
автор: Юрий Нечаев

Роман Зобнин: Я жду, когда «Спартак» купит правого защитника

Футболист вынужден выступать на непривычной для себя позиции.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, в текущем сезоне вынужденный играть справа в обороне, признался, что ждет, когда клуб приобретет правого защитника.

«В обороне я себя нормально чувствую. Играя чуть выдвинутым крайним защитником, когда мы действуем в пять игроков обороны, я даже чаще подключаюсь к атакам, чем когда играю в полузащите.

Но я жду правого защитника в «Спартаке». Когда приезжаешь в сборную, требуется время, чтобы перестроиться. Для меня это проблема. Но я готов всегда помогать клубу. Если это приносит пользу «Спартаку», то вообще никаких вопросов», — сказал Зобнин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний футболист провел за «Спартак» 10 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Добавим, что завтра, 3 октября, в десятом туре РПЛ красно-белые на своем поле примут «Зенит».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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