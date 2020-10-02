Роман Зобнин: Я жду, когда «Спартак» купит правого защитника

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, в текущем сезоне вынужденный играть справа в обороне, признался, что ждет, когда клуб приобретет правого защитника.

«В обороне я себя нормально чувствую. Играя чуть выдвинутым крайним защитником, когда мы действуем в пять игроков обороны, я даже чаще подключаюсь к атакам, чем когда играю в полузащите.

Но я жду правого защитника в «Спартаке». Когда приезжаешь в сборную, требуется время, чтобы перестроиться. Для меня это проблема. Но я готов всегда помогать клубу. Если это приносит пользу «Спартаку», то вообще никаких вопросов», — сказал Зобнин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний футболист провел за «Спартак» 10 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Добавим, что завтра, 3 октября, в десятом туре РПЛ красно-белые на своем поле примут «Зенит».