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02 октября 19:41
автор: Юрий Нечаев

Мирзов может дебютировать за «Химки» в матче против «Локомотива»

Встреча состоится 4 октября.

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал подписание контракта с полузащитником Резиуаном Мирзовым.

Подмосковный клуб арендовал футболиста у «Спартака» до конца сезона.

«Очень рады приобретению Мирзова, это хорошо как для нашей команды, так и для самого футболиста, чтобы перезагрузить свою карьеру. Все знают его как качественного игрока, но получавшего в «Спартаке» мало игрового времени. Думаю, он себя проявит в «Химках» уже в ближайшем матче против «Локомотива», - цитирует Ульянова ТАСС.

Напомним, Мирзов перешел в «Спартак» из «Ростова» в июле 2019 года. За московский клуб 27-летний футболист провел 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

«Химки» занимают 14-е место в РПЛ, набрав шесть очков в девяти матчах.

источник: ТАСС
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