ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 октября 20:14

Агент Мирзова: Резиуану нужно игровое время, которого у него не было в «Спартаке»

Александр Клюев, агент Резиуана Мирзова, рассказал о причинах перехода полузащитника в «Химки».

- Прежде всего, Резиуан хочет играть футбол и приносить пользу команде. Это основная причина данного перехода, данной аренды. Он амбициозный парень, уверен в своих силах, горит желанием помочь «Химкам». Он действительно настоящий игрок, намерен проявить себя в новой команде; ему нужно игровое время, которого у него не было в «Спартаке», - приводит слова Клюева ТАСС.

Ранее спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов сообщил, что Мирзов может дебютировать за подмосковную команду в ближайшем матче против «Локомотива».

Напомним, что в пятницу, 2 октября, полузащитник «Спартака» на правах аренды до конца текущего сезона перешел в «Химки». За «Спартак» 27-летний хавбек провел 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА узнал соперников по Лиге ЕвропыТрансфер в ледовом дерби, успехи за океаном и у моря, провалы и победы в футболе. Спортивные итоги сентябряСерена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос»Больше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейнаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Николай Наумов: «Зенит» выиграет у «Спартака» с разницей в один мяч
Бывший президент «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».
02.10.2020 21:00
Футбол
ЦСКА — клуб, где плакать нельзя. Откровения Кучаева
Кучаев: когда порвал «кресты», плакал в раздевалке. Мне сказали: «Иди отсюда, там поплачь»
Филипп на правах аренды перешел в «Вольфсбург»
Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп может вернулся в немецкую бундеслигу.
02.10.2020 20:27
Футбол
Агент Мирзова: Резиуану нужно игровое время, которого у него не было в «Спартаке»
Александр Клюев, агент Резиуана Мирзова, рассказал о причинах перехода полузащитника в «Химки».
02.10.2020 20:14
Футбол
Нападающий «Реала» Майораль на правах аренды перешел в «Рому»
Футболист является воспитанником мадридского клуба.
02.10.2020 19:57
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Анатолий Бышовец: Думаю, что у «Зенита» будут проблемы в матче со «Спартаком»
Заслуженный тренер СССР поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом».
02.10.2020 19:56
Футбол
Мирзов может дебютировать за «Химки» в матче против «Локомотива»
Встреча состоится 4 октября.
02.10.2020 19:41
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Роман Зобнин: Я жду, когда «Спартак» купит правого защитника
Футболист вынужден выступать на непривычной для себя позиции.
02.10.2020 19:18
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Зоран Мамич: ЦСКА - отличная команда, которая вложила много денег в усиление состава
В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы.
02.10.2020 19:01
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Максим Боков: «Зениту» будет очень непросто выйти в следующую стадию Лиги чемпионов
Бывший защитник «Зенита» оценил шансы команды на выход из группы Лиги чемпионов.
02.10.2020 18:53
Футбол
Щенников не сыграет с «Уралом» из-за травмы
Встреча состоится 3 сентября.
02.10.2020 18:45
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика