Агент Мирзова: Резиуану нужно игровое время, которого у него не было в «Спартаке»

- Прежде всего, Резиуан хочет играть футбол и приносить пользу команде. Это основная причина данного перехода, данной аренды. Он амбициозный парень, уверен в своих силах, горит желанием помочь «Химкам». Он действительно настоящий игрок, намерен проявить себя в новой команде; ему нужно игровое время, которого у него не было в «Спартаке», - приводит слова Клюева ТАСС.

Ранее спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов сообщил, что Мирзов может дебютировать за подмосковную команду в ближайшем матче против «Локомотива».

Напомним, что в пятницу, 2 октября, полузащитник «Спартака» на правах аренды до конца текущего сезона перешел в «Химки». За «Спартак» 27-летний хавбек провел 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.