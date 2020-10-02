Сергей Ташуев: «Зенит» по всем параметрам сильнее «Спартака», но игра будет интересной

– «Зенит» по всем параметрам сильнее «Спартака». У «Зенита» сильнее группа атаки: связка Сердар Азмун-Артем Дзюба очень хорошо себя чувствует. Зато у «Спартака» в атаке больше выбор. Учитывая то, что «Спартак» сегодня не отличается таким стилевым изыском, команда бьется за результат, проявляя бойцовские качества, игра будет интересной, – цитирует Ташуева «РИА Новости».

Напомним, что встреча состоится 3 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 (Мск).

После девяти туров «Зенит», набрав 20 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» занимает второе место, уступая петербургскому клубу лишь по дополнительным показателям.