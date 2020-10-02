Сергей Ташуев: Глушаков является явным усилением для «Химок»

- Глушаков является явным усилением команды с учетом того, что у «Химок» был состав середняка ФНЛ. Денис играть умеет, ему надо набрать форму. А 33 года, на мой взгляд, это вообще не возраст для футболиста-профессионала, - приводит слова Ташуева «РИА Новости».

Напомним, что в прошлом сезоне Глушаков выступал за «Ахмат», забив шесть мячей и сделав одну результативную передачу. После завершения чемпионата полузащитник не стал продлевать контракт с грозненским клубом и с тех пор находился без команды.