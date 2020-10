Источник: Полузащитник «Спортинга» Вендел перейдет в «Зенит» за 20 млн евро

По информации итальянского журналиста Николы Скиры, сумма трансфера 23-летнего бразильца составит 20 миллионов евро. Игрок подпишет контракт с петербургским клубом на пять лет.

Отмечается, что 5 октября футболист должен пройти медицинское обследование.

Вендел перешел в «Спортинг» в январе 2018 года. В общей сложности он провел за лиссабонскую команду 79 матчей, забил шесть голов и отдал восемь ассистов. Его контракт истекает в конце июня 2023-го.

Done deal! #Wendel to #Zenit from #Sporting for €20M. 5-year contract. Medicals already scheduled for Monday. #transfers