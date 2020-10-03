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03 октября 06:47
автор: Владислав Корегин

Источник: Полузащитник «Спортинга» Вендел перейдет в «Зенит» за 20 млн евро

Центральный полузащитник лиссабонского «Спортинга» Вендел находится в шаге от перехода в «Зенит».

По информации итальянского журналиста Николы Скиры, сумма трансфера 23-летнего бразильца составит 20 миллионов евро. Игрок подпишет контракт с петербургским клубом на пять лет.

Отмечается, что 5 октября футболист должен пройти медицинское обследование.

Вендел перешел в «Спортинг» в январе 2018 года. В общей сложности он провел за лиссабонскую команду 79 матчей, забил шесть голов и отдал восемь ассистов. Его контракт истекает в конце июня 2023-го.

источник: «Советский спорт»
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