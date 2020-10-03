Максим Деменко: «Сочи» и «Ростов» хорошо стартовали – результат их очного матча сложно предсказать

– Будет бескомпромиссное противостояние двух хорошо организованных и амбициозных команд. Они удачно стартовали в этом сезоне, хорошо управляемы своими тренерами, а также имеют в составе квалифицированных игроков, всегда выступающих с максимальной отдачей. Так что предсказать итоговый результат затруднительно, – цитируют Деменко «Известия».

Напомним, что после девяти туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Сочи» идет на пятой строчке с 16 очками. Матч между командами состоится 4 октября в 16:30 мск.