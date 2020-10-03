Защитник «Манчестер Юнайтед» Далот находится в шаге от перехода в «Милан»

По информации сайта журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб арендует 21-летнего португальца до конца текущего сезона без права выкупа. Данное решение обусловлено тем, что английский клуб потребовал за своего игрока 30 миллионов евро – «россонери» не готовы выплатить такую сумму и согласны на «сухую» аренду.

Далот перешел в «Манчестер Юнайтед» в июле 2018 года за 22 миллиона евро. В общей сложности он принял участие в 35 матчах «манкунианцев», забив один гол и отдав три ассиста. Его контракт с командой действует до конца июня 2023-го.