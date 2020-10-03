«Вест Хэм» хочет подписать защитника «Марселя» Чалету-Цара

По информации The Daily Mail, в услугах 24-летнего хорвата заинтересован «Вест Хэм», готовый предложить за игрока 20 миллионов фунтов.

Ранее английский клуб пытался приобрести у «Бернли» Джеймса Тарковски, однако за него хотели получить слишком большую сумму, и «молотобойцы» вышли из переговоров по футболисту.

Чалета-Цар перешел в «Марсель» в июле 2018 года, подписав пятилетний контракт. За французов он отыграл 57 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной Хорватии защитник провел шесть встреч.