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03 октября 10:09
автор: Владислав Корегин

Жозе Моуринью: В «Манчестер Юнайтед» я выиграл все, что мог

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью в преддверии матча четвертого тура Английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» рассказал о периоде своей карьеры в стане «красных дьяволов».

Напомним, что 57-летний специалист тренировал команду с июля 2016-го по декабрь 2018 года. За это время он выиграл три трофея – Лигу Европы, Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги.

– Болельщики «МЮ» знают, что их клубу я отдал всего себя. Я выигрывал то, что можно было выиграть, и не добивался успеха там, где было невозможно этого достичь. В команде я встретил много замечательных людей. У меня остались только хорошие чувства, которые мне придется забыть во время матча, потому что в течение 90 минут они хотят победить так же, как и мы, это футбол, – цитирует Моуринью Goal.

Встреча между «Тоттенхэмом» и «МЮ» состоится 4 октября.

источник: Goal.com
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