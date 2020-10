«Фулхэм» готов заплатить «Барселоне» 18 млн евро за Тодибо

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, руководство лондонского клуба предложило за 20-летнего француза 18 миллионов евро.

Отмечается, что каталонцы готовы принять предложение англичан. Остается лишь договориться о личном контракте футболиста в новой команде.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Эвертона».

Тодибо перешел в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы» за один миллион евро, подписав четырехлетний контракт. За каталонцев он провел лишь пять матчей, заработав две желтые карточки.

Fulham are pushing to convince Todibo, after €18m bid submitted to Barcelona . Negotiations on also for Colley .



Barça hope Todibo will change his mind about #FFC so they can increase the bid to Man City for Eric Garcia. 🚨 #MCFC #FCB