«Милан» намерен арендовать Рюдигера у «Челси»

Как сообщает Calcio Mercato, итальянская команда собирается арендовать 27-летнего немца до конца текущего сезона. Отмечается, что переговоры между клубами по этой сделке уже начались.

Ранее появилась информация, что «аристократы» готовы отпустить своего футболиста в аренду при условии продления контракта на один год – нынешнее соглашение защитника рассчитано до конца июня 2022-го.

Рюдигер перешел в «Челси» в июле 2017 года из «Ромы» за 35 миллионов евро. За «синих» он отыграл 115 матчей, забил шесть голов и отдал два ассиста.