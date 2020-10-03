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03 октября 12:30
автор: Владислав Корегин

«Фиорентина» готова продать Кьезу за 60 млн евро

Атакующий полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может сменить клуб этой осенью.

По информации Calcio Mercato, руководство «фиалок» рассмотрит вариант с продажей 22-летнего итальянца только в случае, если за игрока предложат сумму не менее 60 миллионов евро.

Полузащитника хочет приобрести «Ювентус», однако туринцы не готовы платить за футболиста такую большую сумму. Переговоры между клубами продолжаются.

Кьеза является воспитанником академии «Фиорентины». В нынешнем сезоне он забил один и отдал один ассист в трех матчах. Контракт игрока с командой действует до 30 июня 2022 года.

источник: Calcio Mercato
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