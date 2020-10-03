Игнатьев – о жеребьевке Лиги чемпионов: Ужасная группа. Я недоволен

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев высказался после окончания жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Группа ужасная, честно. Я недоволен. Когда я увидел «Баварию», подумал: «Только не она». Лучше бы «Барселона» или «Реал».

С «Атлетико» надо просто удачнее выступить, чем в прошлый раз. Про «Зальцбург» ничего не могу сказать», – заявил футболист клубной пресс-службе.

Добавим, что «Локо» начнет групповой этап выездным матчем против «Зальцбурга», который состоится 21 октября.