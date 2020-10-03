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03 октября 12:44
автор: Артур Гичунцев

Игнатьев – о жеребьевке Лиги чемпионов: Ужасная группа. Я недоволен

Московский клуб сыграет с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев высказался после окончания жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Группа ужасная, честно. Я недоволен. Когда я увидел «Баварию», подумал: «Только не она». Лучше бы «Барселона» или «Реал».

С «Атлетико» надо просто удачнее выступить, чем в прошлый раз. Про «Зальцбург» ничего не могу сказать», – заявил футболист клубной пресс-службе.

Добавим, что «Локо» начнет групповой этап выездным матчем против «Зальцбурга», который состоится 21 октября.

источник: ПФК «Локомотив»
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