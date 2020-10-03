«Уфа» – «Ротор». Стартовые составы

«Уфа» и «Ротор» объявили стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ.
«Уфа»: Беленов, Плиев, Табидзе, Йокич, Данченко, Кротов, Алиев, Камилов, Карп, Сысуев, Жамалетдинов.
Запасные: Чернов, Аликин, Никитин, Бородин, Неделчару, Голубев, Емельянов, Фольмер, Алибеков, Агаларов, Бизяк, Гиоргобиани.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Матрикарди, Алейник, Песегов, Макаров, Жигулев, Муллин, Фламарион.
Запасные: Довбня, Байрыев, Николаев, Донцов, Кипиани, Серченков, Колесниченко, Микелтадзе, Щербин.