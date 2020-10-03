«Уфа» – «Ротор». Стартовые составы

Спецпроект «Экономика футбола». Как Гинер умудрился заработать на вылете «Динамо» и «Ростова»?

Вылеты «Динамо» и «Ростова» и проход «Краснодара» в группу Лиги чемпионов точно принесут ЦСКА более миллиона евро.