Андрей Червиченко: Если «Спартак» сможет зацепить ничью с «Зенитом», это будет успех

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на центральный матч 10-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит».

– До последнего тура я думал, что «Спартак» должен победить – очень прилично команда выглядела в последних матчах. Но игра последнего тура вызвала уныние. Мне кажется, у «Тамбова» даже было больше моментов. Матч проиграл вратарь «Тамбова» Чагров. Первый гол влетел посредине ворот, думаю, Рыжиков этот мяч потянул бы. Второй гол Айртона, пропущенный Чагровым, я просто не знаю, чем можно объяснить.

У «Тамбова» один только Обухов мог забить два, но, видимо, пожалел свою родную команду.

«Зенит», напротив, в матче с «Уфой» выглядел впечатляюще – появилась скорость, агрессия, чего мы не видели в последних играх. Если «Спартак» сможет зацепить ничью с «Зенитом», это будет успех.

Игра пройдет сегодня в Москве на «Открытие Арене». Начало – в 19.00.