Гендиректор «Рубина» – о возможном переходе Макарова в «Краснодар»: Эта информация близка к бреду

– Макаров может перейти в «Краснодар»? Близко к бреду. Денис сейчас игрок основного состава, у него все получается. И для него жизненно важно находиться именно в нашей команде. У нас всего лишь три атакующих полузащитника на две позиции. Это Бакаев, Хвича и Макаров. Какой смысл его отпускать? В этом нет никакой логики, – цитирует Сайманова Sport24.

Макаров перешел в «Рубин» в январе этого года из «Нефтехимика» за 300 тысяч евро. В нынешнем сезоне игрок забил шесть голов в десяти встречах.

После девяти туров подопечные Леонида Слуцкого занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. 4 октября казанцы дома примут «Ахмат».